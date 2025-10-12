Navio da Guarda Costeira chinesa colide e danifica embarcação das Filipinas

Um navio da guarda costeira chinesa usou um potente canhão de água no domingo (12) e depois colidiu e danificou levemente uma embarcação do governo das Filipinas no disputado Mar do Sul da China, informou a guarda costeira filipina.

Pequim acusou as embarcações filipinas de entrarem ilegalmente no que chamou de águas chinesas e de "ignorar repetidos avisos severos do lado chinês". Disse que "tomou medidas de controle contra as embarcações de acordo com a lei e as expulsou resolutamente". Não houve feridos entre os tripulantes filipinos.