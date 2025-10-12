Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Maduro chama Machado de "bruxa demoníaca" após prêmio Nobel

Maduro chama Machado de "bruxa demoníaca" após prêmio Nobel

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, chamou neste domingo (12) a líder opositora María Corina Machado de "bruxa demoníaca", dois dias depois de ela ter sido agraciada com o Prêmio Nobel da Paz.

A opositora, acusada por Maduro de pedir uma invasão estrangeira, recebeu o anúncio do Nobel "por sua incansável luta pela democracia na Venezuela".

"Noventa por cento da população repudia a bruxa demoníaca da Sayona", disse Maduro sem mencioná-la diretamente e sem citar o prêmio.

O governo costuma se referir a Machado como "a Sayona", em alusão a uma figura do folclore venezuelano que, assim como a dirigente, é de pele clara e tem cabelos negros e lisos.

"Nós queremos paz, e teremos paz — mas uma paz com liberdade, com soberania", acrescentou Maduro durante um ato alusivo à descoberta da América, celebrado na Venezuela como o "Dia da Resistência Indígena".

Machado apoia as manobras militares dos Estados Unidos no Caribe e dedicou o Nobel "ao povo sofredor da Venezuela" e ao presidente americano, Donald Trump, que também estava entre os indicados ao prêmio.

Segundo declarou à Fox News no sábado, Trump "merece" o prêmio "porque, em poucos meses, ele não apenas se envolveu na resolução de oito guerras, mas suas ações foram decisivas para colocar a Venezuela agora à beira da liberdade".

A Casa Branca afirmou na sexta-feira que o comitê do Nobel "demonstrou que coloca a política acima da paz" ao não conceder o prêmio ao líder republicano.

ba/pgf/cjc/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua governo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar