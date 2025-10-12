Maduro chama Machado de "bruxa demoníaca" após prêmio Nobel

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, chamou neste domingo (12) a líder opositora María Corina Machado de "bruxa demoníaca", dois dias depois de ela ter sido agraciada com o Prêmio Nobel da Paz. A opositora, acusada por Maduro de pedir uma invasão estrangeira, recebeu o anúncio do Nobel "por sua incansável luta pela democracia na Venezuela".

"Noventa por cento da população repudia a bruxa demoníaca da Sayona", disse Maduro sem mencioná-la diretamente e sem citar o prêmio. O governo costuma se referir a Machado como "a Sayona", em alusão a uma figura do folclore venezuelano que, assim como a dirigente, é de pele clara e tem cabelos negros e lisos. "Nós queremos paz, e teremos paz — mas uma paz com liberdade, com soberania", acrescentou Maduro durante um ato alusivo à descoberta da América, celebrado na Venezuela como o "Dia da Resistência Indígena". Machado apoia as manobras militares dos Estados Unidos no Caribe e dedicou o Nobel "ao povo sofredor da Venezuela" e ao presidente americano, Donald Trump, que também estava entre os indicados ao prêmio.