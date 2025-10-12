Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Madagascar nomeia chefe do exército um oficial eleito por unidade militar aliada aos manifestantes

Autor AFP
Tipo Notícia

O ministro das Forças Armadas de Madagascar reconheceu, neste domingo (12), como novo chefe do exército um oficial eleito por uma unidade militar que se juntou aos manifestantes que exigiam a renúncia do presidente Andry Rajoelina. 

O general Démosthène Pikulas foi empossado durante uma cerimônia oficial na presença do ministro Manantsoa Deramasinjaka Rakotoarivelo, que declarou: "Eu lhe dou a minha bênção". 

O general foi nomeado pela unidade CAPSAT, que se amotinou no sábado e se juntou aos protestos antigovernamentais que abalaram esta ilha na costa sudeste da África desde o mês passado. 

No mesmo dia, Rajoelina denunciou uma "tentativa ilegal de tomada do poder". 

Pikulas admitiu à imprensa que os eventos recentes foram "imprevisíveis" e afirmou que "o exército tem a responsabilidade de restaurar a calma e a paz em Madagascar". 

Questionado sobre os pedidos de renúncia do presidente, o novo chefe do exército se recusou a "discutir política dentro de uma instalação militar".

Antananarivo, capital desta ilha do oceano Índico, testemunhou os maiores protestos no sábado desde o início do movimento de protesto da Geração Z, em 25 de setembro. 

As manifestações começaram devido aos cortes de água e eletricidade, mas gradualmente se expandiram para incluir protestos contra a corrupção, líderes políticos e a falta de oportunidades no país.

