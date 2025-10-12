Israel e Hamas confirmam libertação de prisioneiros e reféns

Transferência de palestinos detidos deve ocorrer até segunda-feira, data em que os reféns mantidos em Gaza serão libertados. Segundo dia de cessar-fogo é marcado pelo retorno de milhares de palestinos para casa.Um dirigente do Hamas confirmou neste sábado (11/10) que a libertação de 48 reféns mantidos em Gaza terá início na manhã da próxima segunda-feira, como parte do acordo de cessar-fogo celebrado com Israel. "De acordo com o acordo assinado, a troca de prisioneiros está marcada para começar na manhã de segunda-feira, conforme combinado, e não há novos desdobramentos sobre esse assunto", afirmou Osama Hamdan em entrevista à agência de notícias AFP. Os detalhes logísticos de como os reféns serão soltos, porém, ainda não foram definidos. Israel também afirmou que cumpre sua parte do acordo e começou a transferir os prisioneiros palestinos que serão trocados por reféns. Eles também devem ser soltos até segunda-feira. Milhares de funcionários, incluindo agentes penitenciários, "trabalharam durante toda a noite para implementar a decisão do governo" de liberar todos os reféns israelenses, segundo comunicado do Serviço Prisional israelense. Eles estão sendo levados para as prisões Ofer e Ketziot, de onde devem ser libertados. Há cerca de 2 mil prisioneiros palestinos, incluindo 250 que cumprem longas penas por crimes contra a segurança. Os anúncios ocorrem após o presidente americano, Donald Trump, afirmar, na noite de sexta-feira, que os reféns "estavam sendo recuperados" naquele momento e que alguns estavam em "lugares subterrâneos bastante difíceis". Troca de reféns A primeira fase do acordo entre Israel e o Hamas, proposto por Trump e negociado com a mediação de Egito, Catar e Turquia, inclui a libertação de todos os reféns em troca de presos palestinos e o recuo parcial do exército israelense. Dos 48 reféns detidos em Gaza, pelo menos 25 deles foram mortos – em 7 de outubro de 2023 ou enquanto estavam em cativeiro. Não está claro quantos dos cerca de 20 reféns restantes ainda estão vivos. Há apenas uma refém mulher, que Israel acredita ter morrido em cativeiro. Israel espera com grande comoção as libertações. Rostos dos reféns israelenses estampam cartazes em toda esquina, agora desbotados pelo sol e rasgados. Suas histórias, contadas por familiares angustiados, são quase tão conhecidas quanto celebridades. Neste sábado, o enviado da Casa Branca, Steve Witkoff, discursou em uma manifestação em Tel Aviv organizado por familiares dos reféns mantidos pelo Hamas. Durante seu discurso, elogiou Trump por intermediar o plano de paz que resultou no cessar-fogo. Retorno de palestinos para casa Em Gaza, um enorme contingente de palestinos exaustos retornam para suas casas destruídas neste sábado, segundo dia do cessar-fogo entre Israel e o grupo extremista Hamas. A defesa civil de Gaza calcula que 500 mil palestinos se deslocaram para o norte do território desde a tarde de sexta. Muitas famílias fazem a pé esse percurso, ao longo da estrada costeira com vista para as praias arenosas em direção à Cidade de Gaza, a maior área urbana do enclave e uma das mais atacadas por Israel, que alega tratar-se de um bastião do Hamas. Até a manhã de sábado, não houve relatos de quebra da trégua. O acordo, firmado entre as duas partes com a interferência de Donald Trump, marca um passo importante para acabar com uma guerra devastadora de dois anos, desencadeada pelo ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, quando cerca de 1.200 pessoas foram mortas e 251 sequestradas. Segundo as contas do Ministério da Saúde de Gaza, que não diferencia entre civis e combatentes, 67 mil palestinos foram mortos, metade deles mulheres e crianças. Cerca de 90% da população de Gaza, de cerca de 2 milhões de pessoas, precisou se deslocar. A agência de defesa civil de Gaza confirmou que as tropas israelenses e os veículos blindados estão se retirando das posições avançadas tanto na cidade de Gaza quanto em Khan Younis, que já foi a segunda área mais povoada de Gaza. Mas Israel alertou os palestinos para que se mantivessem afastados de suas forças enquanto elas "ajustavam suas posições operacionais". O Ministério do Interior, controlado pelo Hamas, afirmou que estava enviando forças de segurança para as áreas de onde o exército israelense se retirou. Assistência humanitária urgente A ampliação da ajuda humanitária é fundamental neste momento, afirma Tess Ingram, gerente de comunicações do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). "As pessoas me dizem: 'casa é casa. Não importa se vou voltar para um monte de escombros ou para algo que ainda está de pé, quero voltar para onde nasci'", disse ela à DW. "É por isso que essa ampliação da resposta humanitária é tão importante. Se as pessoas estão voltando para a destruição que sabemos que existe, elas vão precisar de um apoio enorme. Vão precisar de água potável, vão precisar de abrigo." "O inverno está chegando, então os riscos são muito altos", reforça. "Por isso, também estamos tentando trazer cobertores para as crianças, roupas de inverno e sapatos. É terrível ver tantas crianças andando descalças sobre os escombros." A Organização das Nações Unidas (ONU) recebeu luz verde de Israel para começar a entregar ajuda humanitária em maior escala em Gaza a partir de domingo, segundo apurou a agência de notícias Associated Press. Israel é acusado de usar a fome como arma de guerra, o que motivou o Tribunal Penal Internacional (TPI) determinar a prisão do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e de seu ex-ministro da Defesa. Autoridades israelenses negam as acusações. Nos últimos meses, a ONU e seus parceiros conseguiram entregar apenas 20% da ajuda necessária na Faixa de Gaza, de acordo com o subsecretário-geral da ONU para assuntos humanitários e coordenador de ajuda de emergência, Tom Fletcher. sf/gq (DW, AP, AFP, OTS)