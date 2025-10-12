Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Goleiro Berke Özer abandona concentração da Turquia após não jogar contra Bulgária

A Federação Turca de Futebol (TFF) denunciou neste domingo (12) o "comportamento inaceitável" do goleiro Berke Özer, que abandonou a concentração da seleção um dia depois da goleada sobre a Bulgária por 6 a 1 pelas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026.

"Berke Özer, um dos goleiros da seleção nacional, abandonou nosso centro de treinamento no retorno a Istambul, alegando que não foi relacionado para o jogo contra a Bulgária, sem autorização da comissão técnica e da diretoria", informou a TFF em comunicado.

"Num momento em que nos esforçamos com dedicação para nos classificarmos para a Copa do Mundo, um comportamento como este é inaceitável", acrescentou a federação.

Protagonista de um excelente início de temporada pelo Lille, Özer afirmou em publicação no Instagram que abandonou a concentração "com a permissão da comissão técnica".

No entanto, o goleiro de 25 anos denunciou decisões da comissão turca "não motivadas pelo desempenho" e acrescentou que havia mencionado que estava sentindo "dores" antes de se juntar à delegação, explicando que preferia descansar se não fosse jogar.

O técnico da Turquia, o italiano Vincenzo Montella, escalou o goleiro do Galatasaray Ugurcan Çakir como titular e deixou no banco Altay Bayindir e Mert Günok, de Manchester United e Besiktas, respectivamente. 

A seleção turca, que na próxima terça-feira receberá a Geórgia, ocupa a segunda posição do Grupo E das Eliminatórias com 6 pontos, atrás da líder Espanha (9 pontos).

