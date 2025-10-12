'Gen Z Madagascar' lidera protestos contra governo e presidente fala em tentativa de golpe

Uma tentativa de golpe está em andamento na ilha de Madagascar, no Oceano Índico, afirmou o presidente do país neste domingo, 12, um dia depois de membros de uma unidade de elite do exército terem sido vistos juntando-se a protestos liderados por jovens contra o governo. Madagascar tem sido abalada por três semanas dos mais significativos distúrbios dos últimos anos no país. Os protestos são liderados por um grupo que se autodenomina "Gen Z Madagascar" e, segundo a Organização das Nações Unidas, as manifestações deixaram 22 mortos e dezenas de feridos. O governo contestou esse número.

Um comunicado do gabinete do presidente Andry Rajoelina afirmou que "deseja informar a nação e a comunidade internacional que uma tentativa de tomada do poder ilegal e pela força" foi "iniciada". "Dada a extrema gravidade da situação, o presidente da República (...) condena veementemente essa tentativa de desestabilização e convoca todas as forças da nação a se unirem em defesa da ordem constitucional e da soberania nacional", afirmou o gabinete de Rajoelina. O comunicado não identificou imediatamente quem estava tentando derrubar o governo, mas membros da unidade militar de elite CAPSAT se juntaram aos protestos liderados por jovens contra Rajoelina no sábado. Os protestos contra falhas nos serviços e alegadas corrupção e nepotismo do governo eclodiram pela primeira vez em 25 de setembro.