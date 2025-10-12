França: Lecornu anuncia novo gabinete em tentativa de conter a turbulência política

O recém-nomeado primeiro-ministro da França, Sebastien Lecornu, anunciou um novo governo neste domingo, 12, enquanto enfrenta pressão para produzir urgentemente um orçamento até o fim do ano e conter a turbulência política que está assustando empresas e manchando a imagem do país.

O gabinete inclui vários membros que serviram em governos anteriores, do campo centrista do presidente francês, Emmanuel Macron, e conservadores aliados, além de algumas pessoas de fora da esfera política.