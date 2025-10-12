Explosão em fábrica nos EUA deixou 16 mortos, segundo autoridades

A grande explosão de sexta-feira em uma fábrica de explosivos no Tennessee matou 16 pessoas, informaram as autoridades no sábado (11), reduzindo o número de mortos após a localização de duas pessoas dadas como desaparecidas e presumivelmente mortas. A explosão na cidade de Bucksnorth ocorreu em uma fábrica da Accurate Energetic Systems, que produz explosivos para fins militares e de demolição.

A explosão destruiu um prédio inteiro na fábrica e abalou casas em quilômetros ao redor, de acordo com relatos da mídia. Após um número inicial de 18 pessoas supostamente mortas, "conseguimos localizar e determinar que outras duas pessoas não estavam no local, disse Chris Davis, xerife do condado de Humphreys, Tennessee. O veículo e os pertences pessoais dos dois foram encontrados no local, o que levou à crença inicial de que eles estavam entre as vítimas. A fábrica está localizada em uma área arborizada e montanhosa, longe de áreas urbanas, a mais de 80 km a oeste de Nashville, capital do Tennessee.