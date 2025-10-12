Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Explosão em fábrica nos EUA deixou 16 mortos, segundo autoridades

Explosão em fábrica nos EUA deixou 16 mortos, segundo autoridades

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A grande explosão de sexta-feira em uma fábrica de explosivos no Tennessee matou 16 pessoas, informaram as autoridades no sábado (11), reduzindo o número de mortos após a localização de duas pessoas dadas como desaparecidas e presumivelmente mortas. 

A explosão na cidade de Bucksnorth ocorreu em uma fábrica da Accurate Energetic Systems, que produz explosivos para fins militares e de demolição. 

A explosão destruiu um prédio inteiro na fábrica e abalou casas em quilômetros ao redor, de acordo com relatos da mídia. 

Após um número inicial de 18 pessoas supostamente mortas, "conseguimos localizar e determinar que outras duas pessoas não estavam no local, disse Chris Davis, xerife do condado de Humphreys, Tennessee. 

O veículo e os pertences pessoais dos dois foram encontrados no local, o que levou à crença inicial de que eles estavam entre as vítimas. 

A fábrica está localizada em uma área arborizada e montanhosa, longe de áreas urbanas, a mais de 80 km a oeste de Nashville, capital do Tennessee.

Os destroços estavam espalhados por uma área de 800 metros quadrados ao redor, disse Davis na sexta-feira. Uma equipe inspecionou o local para garantir que não houvesse produtos químicos presentes que pudessem comprometer o trabalho dos socorristas.

O xerife se recusou a descartar a possibilidade de atividade criminosa no sábado. "Pode levar vários dias, semanas ou até meses até que saibamos", disse ele a repórteres.

rle/dg/db/cjc/mr/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar