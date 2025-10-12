Estônia bloqueia acesso a estrada devido à presença de tropas russas

A Estônia fechou temporariamente o acesso de seus cidadãos a uma estrada que passa por um trecho de território russo. A medida ocorreu após o ministro do Interior relatar a presença de um grupo de soldados russos no local, de acordo com a emissora pública da Estônia.

A agência de fronteira da Estônia disse que o fechamento da estrada - na área da Bota Saatse, no sudeste da Estônia - é necessário para garantir a segurança das pessoas na Estônia e prevenir possíveis incidentes.