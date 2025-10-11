Vacherot e Rinderknech derrubam favoritos e farão final entre primos no Masters 1000 de Xangai

A final do Masters 1000 de Xangai será histórica, não só porque seus dois protagonistas, o monegasco Valentin Vacherot e o francês Arthur Rinderknech, jogarão por seu primeiro título como profissionais, mas também porque será a primeira ocasião em que dois primos se enfrentam em um torneio desta categoria. O surpreendente Vacherot, número 204 do mundo e com apenas uma vitória no circuito da ATP, derrotou o lendário Novak Djokovic (N.5) neste sábado por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4.

Aos 26 anos, Vacherot se tornou o primeiro tenista monegasco a vencer um Top 10 no circuito e a disputar uma final de Masters 1000. "É algo incrível. Eu diria que é um conto de fadas, inclusive", declarou o jogador após a partida. "Só o fato de jogar contra Djokovic já era algo incrível para mim". - "Minhas mãos tremiam" - "Depois de ganhar o primeiro set, minha cabeça entrou em parafuso (...) No final do segundo, minhas mãos tremiam um pouco, mas consegui mudar de atitude e estou muito orgulhoso disso", acrescentou.

Vacherot acompanhou depois a vitória de seu primo e ambos, muito emocionados, se abraçaram na quadra após a confirmação de que irão se enfrentar na final. Sem tirar o mérito da façanha do monegasco, Djokovic jogou fisicamente debilitado pelo forte calor na quadra central de Xangai. O veterano sérvio, que segue sem vencer um Masters 1000 desde 2023, quando foi campeão em Paris, não mostrou seu nível habitual, com apenas nove 'winners' (contra 22 de Vacherot), e não foi eficaz no saque.

'Nole' ganhou 59% dos pontos com seu primeiro serviço, porcentagem que caiu para 48% com o segundo. A devolução, uma das principais armas de Djokovic, também não funcionou, e ele não chegou nem aos 30% de pontos vencidos contra o serviço do monegasco. Nestas circunstâncias, Vacherot jogou suas cartas perfeitamente e minimizou os erros. O maior perigo era como controlar os nervos nos momentos decisivos do jogo, como no primeiro game do segundo set, quando desperdiçou dois break points que poderiam ter dado a ele uma vantagem praticamente definitiva.

- "Ganharemos os dois" - Mas o jovem monegasco se manteve frio e esperou sua oportunidade, que chegou no nono game, quando conseguiu uma quebra, e no décimo, no qual salvou um break point para selar a vitória pouco depois. "Venceu o melhor", reconheceu Djokovic em uma entrevista coletiva que durou menos de um minuto, na qual não quis falar sobre seus problemas físicos.