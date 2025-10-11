Ucrânia: Zelenski diz ter conversado com Trump e faz paralelo com cessar-fogo em Gaza

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmou que teve uma conversa muito positiva e produtiva com o mandatário dos EUA, Donald Trump, na qual o parabenizou pelo acordo no Oriente Médio, em referência ao cessar-fogo em Gaza.

"Se uma guerra pode ser interrompida em uma região, então certamente outras guerras também podem ser interrompidas - incluindo a guerra russa", escreveu em seu perfil no X.