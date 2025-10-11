Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente do Peru lidera operações contra extorsão em prisões

Autor AFP
Tipo Notícia

O presidente peruano, José Jerí, liderou neste sábado (10) uma operação de revistas em prisões do Peru para combater as extorsões e o assassinato de aluguel do crime organizado, informou o Instituto Nacional Penitenciário (Inpe).

Na operação, Jerí, junto com altos comandos da polícia e membros do Inpe, inspecionaram as celas onde encontraram celulares utilizados para coordenar extorsões e assassinatos de aluguel.

Centenas de presos foram retirados de suas celas para um pátio na prisão de segurança máxima Ancón I, onde o presidente chegou vestindo uma camisa branca.

"Por disposição do presidente, foi feita uma revista extraordinária para combater o crime, especialmente o assassinato de aluguel do crime organizado", disse à imprensa o chefe do Inpe, Iván Paredes.

"O presidente Jerí foi claro: é necessário combater o crime, e a primeira coisa que fez no primeiro dia de sua gestão foi vir aqui supervisionar uma revista", destacou Paredes.

Em seu discurso de posse, Jerí destacou que a luta contra o crime e o crime organizado constitui um dos principais desafios do país e chamou a tomar medidas imediatas.

"O principal inimigo está fora, nas ruas, as gangues criminosas, as organizações criminosas; eles são, hoje, nossos inimigos e, como inimigos, devemos declarar-lhes guerra", afirmou o mandatário.

A insegurança cidadã provocou, na sexta-feira, a destituição no Congresso da ex-presidente Dina Boluarte.

A operação contou com a participação de 200 agentes e foi realizada simultaneamente em quatro prisões do país, entre elas o presídio El Milagro de Trujillo, a cerca de 500 km ao norte de Lima, e Challapalca, em Tacna, localizado a 4.600 metros de altitude.

O país conta com 68 prisões com uma superpopulação de 102.000 presos, segundo o Inpe.

Desde 2024, o Peru sofre com um aumento da violência urbana e uma onda de extorsões que colocou a insegurança como a principal preocupação da população, segundo as pesquisas de opinião.

No Peru, as denúncias de extorsão passaram de 2.396 em 2023 para 15.336 em 2024, um aumento de 540%. Lima liderou as estatísticas, segundo dados oficiais.

Somente entre janeiro e agosto, a polícia recebeu 18.385 denúncias em todo o país.

