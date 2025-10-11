Pegula elimina Sabalenka e fará final americana contra Gauff no WTA 1000 de Wuhan
A tenista americana Jessica Pegula, número 6 do mundo, derrotou neste sábado (11) a líder do ranking feminino, a bielorrussa Aryna Sabalenka, e vai enfrentar sua compatriota Coco Gauff (N.3) na final do WTA 1000 de Wuhan.
Em duelo dramático, Pegula selou a vitória em 2 sets a 1, com parciais de 2-6, 6-4 e 7-6 (7/2), em duas horas e 17 minutos.
"É uma loucura, não consigo acreditar que consegui uma virada dessas", declarou a americana, que venceu sete de seus oito últimos jogos em três sets e que foi derrotada por Sabalenka na final do US Open do ano passado e na semifinal deste ano.
De volta ao circuito depois do título no aberto dos Estados Unidos, no início de setembro, Sabalenka não conseguiu repetir o título em Wuhan, onde foi campeã em suas participações anteriores (2018, 2019 e 2024).
Pegula, que começou a partida perdendo o primeiro set sem ter confirmado uma única vez seu serviço, esteve a um game da derrota, mas com 5-2 contra na terceira parcial, reagiu e teve dois match points quando vencia por 6-5.
Sem aproveitar as oportunidades, a classificação só veio no tie break, em que a americana não deu chances para a número 1 do mundo (7/2).
Graças a esta vitória, a terceira em 11 duelos contra Sabalenka, a experiente Pegula (31 anos) vai disputar o título com sua jovem compatriota Coco Gauff (21 anos).
- Gauff elimina Paolini -
Gauff venceu na outra semifinal a italiana Jasmine Paolini (N.8) por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-3.
"Estou muito satisfeita com a maneira como joguei hoje. Foi difícil, especialmente com o saque, mas fiz o que tinha que fazer para ficar na frente", comemorou a número 3 do mundo.
No domingo, Gauff tentará vencer seu terceiro WTA 1000, a categoria mais importante dos torneios depois dos quatro Grand Slams. Ela já foi campeã em Cincinnati (2023) e Pequim (2024).
Este ano, a jovem americana perdeu as duas finais que disputou, em Madri e Roma, ambas no saibro.
Pegula, por sua vez, vai em busca de seu quarto WTA 1000, depois de Guadalajara (2022), Montreal (2023) e Toronto (2024).
Graças a seus resultados, Pegula já tem garantida sua participação no WTA Finals, torneio que reunirá as oito melhores tenistas da temporada em novembro, em Riad, na Arábia Saudita.
Nos confrontos entre ambas, Pegula leva vantagem sobre Gauff: quatro vitórias e duas derrotas.
-- Resultados das semifinais do WTA 1000 de Wuhan:
Jessica Pegula (EUA) x Aryna Sabalenka (BLR) 2-6, 6-4, 7-6 (7/2)
Coco Gauff (EUA) x Jasmine Paolini (ITA) 6-4, 6-3
