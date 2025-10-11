Milhares de palestinos retornam à Cidade de Gaza neste sábado (11), segundo dia do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, e muitos deslocados estão impactados com a extensão da devastação deixada pela mais recente ofensiva do Exército israelense.

As organizações humanitárias estão se preparando para distribuir mais ajuda na Faixa de Gaza aproveitando o cessar-fogo entre Israel e Hamas, mas temem que as restrições de acesso e circulação no território assolado pela fome prejudiquem seu trabalho.

Pelo menos 28 pessoas morreram e um rastro de destruição foi deixado no México pelas intensas chuvas registradas desde quinta-feira, segundo relatórios divulgados na sexta-feira (10) por autoridades de vários estados.

'Como tráfico de pessoas': a odisseia de um cubano deportado pelos EUA para um remoto país africano

A família do cubano Roberto Mosquera não tinha notícias de seu paradeiro desde que ele foi preso por agentes de imigração nos Estados Unidos, até que uma publicação do governo Trump nas redes sociais revelou que ele havia sido deportado para o remoto reino africano de Eswatini.

Zelensky pede a Trump que feche acordo de paz na Ucrânia assim como fez no 'Oriente Médio'

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, instou seu homólogo americano, Donald Trump, durante uma conversa telefônica neste sábado (11), a selar a paz na Ucrânia, assim como fez no Oriente Médio.

Interminável crise política na França preocupa imprensa europeia

A imprensa europeia ficou atônita neste sábado (11) diante da interminável crise política vivida pela França, onde o presidente Emmanuel Macron voltou a nomear o centrista Sébastien Lecornu como primeiro-ministro apenas alguns dias após sua renúncia.

Coreia do Norte exibe seus mísseis em desfile diante de autoridades russas e chinesas

A Coreia do Norte exibiu o que descreve como seu míssil balístico intercontinental "mais poderoso" durante um desfile militar com a presença de autoridades da Rússia e da China, informou a mídia estatal neste sábado (11).

Covid-19 pode causar ansiedade hereditária, diz estudo em ratos

A infecção por covid-19 causa alterações no esperma de ratos que podem aumentar a ansiedade em seus descendentes, sugerindo possíveis efeitos duradouros da doença em gerações futuras, revelou um estudo publicado neste sábado (11).

