Israel faz ataque aéreo no sul do Líbano; uma pessoa morre e sete ficam feridas

As forças militares israelenses realizaram ataques aéreos no sul do Líbano na madrugada deste sábado, matando uma pessoa, ferindo sete e atingindo uma rodovia que liga Beirute a regiões do sul do país, disse o Ministério da Saúde libanês.

Segundo o exército israelense, o ataque visava um local que armazenava máquinas para serem usadas na reconstrução de infraestrutura do grupo Hezbollah, com quem um cessar-fogo mediado pelos EUA está em vigor, ainda que Israel esteja realizando ataques aéreos quase diários. Os israelenses acusam o Hezbollah de tentar se reconstruir após pesadas perdas durante o conflito.