Hamas estima que segunda fase do plano de paz para Gaza será 'difícil'

Autor AFP
As negociações sobre a segunda fase do plano de paz do presidente dos EUA, Donald Trump, para Gaza serão mais complexas e difíceis, disse um alto funcionário do Hamas à AFP neste sábado (11).

"A segunda fase do plano de Trump, como fica claro pelos próprios pontos, significa que será mais complexa e difícil", disse Hosam Badran, membro do comitê político do movimento islamista palestino, em entrevista.

