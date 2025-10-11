Fundador da gangue Tren de Aragua pede início de diálogos de paz com governo da Colômbia

Um fundador da organização criminosa de origem venezuelana Tren de Aragua ofereceu ao presidente da Colômbia, Gustavo Petro, iniciar diálogos de paz que conduzam à desmobilização da quadrilha, segundo uma carta cuja veracidade foi confirmada à AFP pelo escritório do Comissário de Paz. Larry Álvarez, conhecido como Larry Changa, enviou o documento ao presidente, ao Ministério da Justiça e ao Alto Comissariado de Paz em sua condição de "fundador" da organização, que surgiu dentro do presídio venezuelano de Aragua, conhecido como Tocorón.

Álvarez foi capturado na Colômbia no ano passado e permanece em uma prisão em Bogotá. Na carta, Álvarez solicita ser nomeado "Gestor de Paz, com o objetivo de facilitar aproximações e construir um caminho viável de desmobilização", de acordo com o documento assinado por seus advogados e divulgado neste sábado em redes sociais e meios de comunicação locais. O Tren de Aragua atua em cerca de oito países da região. Em julho de 2024, os Estados Unidos designaram o grupo como "uma importante organização criminosa transnacional", o que implica o bloqueio de todos os seus bens no país. A carta também inclui um pedido de "suspensão temporária" do processo de extradição de Álvarez enquanto as partes exploram um eventual diálogo de paz.

Em agosto passado, a Corte Suprema da Colômbia aceitou sua extradição para o Chile, onde ele responde por processos por terrorismo, tráfico de armas, extorsão e sequestro. O presidente de esquerda Petro, no poder desde 2022, defende uma política de "paz total" que busca extinguir o conflito armado que continuou na Colômbia após o acordo com a extinta guerrilha das Farc em 2016. As conversas propostas pelo governo de Petro não avançaram com o grosso do Exército de Libertação Nacional (ELN), com o cartel Clan del Golfo, nem com o Estado-Maior Central, a maior dissidência das Farc.