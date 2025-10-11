Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA: tiroteios no Mississippi deixam seis mortos e 12 feridos

EUA: tiroteios no Mississippi deixam seis mortos e 12 feridos

No primeiro caso, quatro pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas. No segundo, duas foram mortas
Atualizado às Autor Bárbara Mirele
Autor
Bárbara Mirele Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

As cidades de Leland e Heildeberg, no Mississippi, nos Estados Unidos, registraram dois tiroteios. No primeiro caso, quatro pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas. No segundo, duas foram mortas. Não há indícios que os tiroteios estejam relacionados.

LEIA | Trump ordena pagamento a militares dos EUA mesmo com fechamento do governo

“É uma tragédia para nós”, diz prefeito de Leland

Conforme a BBC, o tiroteio aconteceu após um jogo de futebol. Quatro dos feridos foram levados de helicóptero ao hospital. Nenhum suspeito foi preso e polícia está realizando uma busca pelo local.

"Este é um evento que realizamos anualmente há anos e nunca tivemos nenhum incidente desse tipo. "E somos uma cidade com baixa criminalidade e cerca de 3.700 habitantes. Todos nos damos bem e todos se conhecem. Então, isso é definitivamente uma tragédia para nós", disse John Lee, prefeito de Leland, à BBC.

O Departamento de Polícia de Leland continua investigando o incidente e não repassou mais detalhes como quantos tiros foram disparados e que tipo de arma foi usada. O Departamento de Investigação do Mississippi também auxilia na investigação.

À Associated Press, o senador estadual Derrick Simmons afirmou que a cena ficou “muito caótica” após o início dos tiros.

"As pessoas estavam se reunindo e se divertindo no centro de Leland. As autoridades estão pedindo que qualquer pessoa com informações sobre o tiroteio "horrível" se apresente", acrescentou o senador.

Tiroteio foi registrado em Heidelberg

Outro tiroteio foi registrado em Heidelberg, também no Mississippi. A cidade fica cerca de 320 quilômetros a sudeste de Leland.

Segundo a Veja, o tiroteio aconteceu em um evento escolar, após uma festa de boas-vindas a um time de futebol.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar