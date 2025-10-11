EUA: tiroteios no Mississippi deixam seis mortos e 12 feridos

No primeiro caso, quatro pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas. No segundo, duas foram mortas

As cidades de Leland e Heildeberg, no Mississippi, nos Estados Unidos , registraram dois tiroteios . No primeiro caso, quatro pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas. No segundo, duas foram mortas. Não há indícios que os tiroteios estejam relacionados.

“É uma tragédia para nós”, diz prefeito de Leland

Conforme a BBC, o tiroteio aconteceu após um jogo de futebol. Quatro dos feridos foram levados de helicóptero ao hospital. Nenhum suspeito foi preso e polícia está realizando uma busca pelo local.

"Este é um evento que realizamos anualmente há anos e nunca tivemos nenhum incidente desse tipo. "E somos uma cidade com baixa criminalidade e cerca de 3.700 habitantes. Todos nos damos bem e todos se conhecem. Então, isso é definitivamente uma tragédia para nós", disse John Lee, prefeito de Leland, à BBC.

O Departamento de Polícia de Leland continua investigando o incidente e não repassou mais detalhes como quantos tiros foram disparados e que tipo de arma foi usada. O Departamento de Investigação do Mississippi também auxilia na investigação.

À Associated Press, o senador estadual Derrick Simmons afirmou que a cena ficou “muito caótica” após o início dos tiros.