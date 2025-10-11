EUA: tiroteios no Mississippi deixam seis mortos e 12 feridos

EUA: tiroteios no Mississippi deixam seis mortos e 12 feridosNo primeiro caso, quatro pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas. No segundo, duas foram mortas
As cidades de Leland e Heildeberg, no Mississippi, nos Estados Unidos, registraram dois tiroteios. No primeiro caso, quatro pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas. No segundo, duas foram mortas. Não há indícios que os tiroteios estejam relacionados.
“É uma tragédia para nós”, diz prefeito de Leland
Conforme a BBC, o tiroteio aconteceu após um jogo de futebol. Quatro dos feridos foram levados de helicóptero ao hospital. Nenhum suspeito foi preso e polícia está realizando uma busca pelo local.
"Este é um evento que realizamos anualmente há anos e nunca tivemos nenhum incidente desse tipo. "E somos uma cidade com baixa criminalidade e cerca de 3.700 habitantes. Todos nos damos bem e todos se conhecem. Então, isso é definitivamente uma tragédia para nós", disse John Lee, prefeito de Leland, à BBC.
O Departamento de Polícia de Leland continua investigando o incidente e não repassou mais detalhes como quantos tiros foram disparados e que tipo de arma foi usada. O Departamento de Investigação do Mississippi também auxilia na investigação.
À Associated Press, o senador estadual Derrick Simmons afirmou que a cena ficou “muito caótica” após o início dos tiros.
"As pessoas estavam se reunindo e se divertindo no centro de Leland. As autoridades estão pedindo que qualquer pessoa com informações sobre o tiroteio "horrível" se apresente", acrescentou o senador.
Tiroteio foi registrado em Heidelberg
Outro tiroteio foi registrado em Heidelberg, também no Mississippi. A cidade fica cerca de 320 quilômetros a sudeste de Leland.
Segundo a Veja, o tiroteio aconteceu em um evento escolar, após uma festa de boas-vindas a um time de futebol.