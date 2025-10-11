Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enzo Fernández está fora de amistoso da Argentina contra Porto Rico por lesão

Enzo Fernández está fora de amistoso da Argentina contra Porto Rico por lesão

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Depois da vitória sobre a Venezuela (1 a 0) em amistoso disputado em Miami, a seleção da Argentina informou neste sábado (11) que o meio-campista Enzo Fernández não enfrentará Porto Rico daqui a três dias devido a problemas físicos.

"O jogador do Chelsea Enzo Fernández está fora do jogo devido a uma inflamação no joelho direito", anunciou a seleção nas redes sociais.

Fernández, que foi titular na sexta-feira contra a 'Vinotinto' e atuou por 78 minutos, será mais um desfalque para a seleção argentina em seu segundo amistoso nesta data Fifa de outubro, na próxima terça-feira, em Fort Lauderdale.

A 'Albiceleste' também não poderá contar com o meia Franco Mastantuono, do Real Madrid, que foi vetado contra a Venezuela pouco antes do início do jogo por uma sobrecarga muscular na coxa esquerda e retornou imediatamente à Espanha para continuar sua recuperação.

str/pm/cb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar