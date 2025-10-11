Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Distrito de Berlim aplica multa inédita por cobrança abusiva de aluguel

Proprietária foi multada em 26,2 mil euros por aluguel 190% acima da média e terá que ressarcir inquilino. Cobrança excessiva é proibida por lei na Alemanha, mas punições são raras.Um distrito de Berlim emitiu uma multa inédita contra uma moradora por cobrança excessiva de aluguel. Esta é a primeira vez que a subprefeitura de Friedrichshain-Kreuzberg aplicou a medida, anunciada nesta quinta-feira (09/10). Segundo as autoridades, a proprietária multada cobrava um aluguel 190% acima do índice de referência para um apartamento de 38 metros quadrados na capital alemã. Por lei, os aluguéis não podem superar 20% da média. O departamento de Habitação de Friedrichshain-Kreuzberg, responsável por processar a infração administrativa, impôs uma multa de 26,2 mil euros (R$ 165 mil) e exigiu o reembolso de outros 22,2 mil euros (R$140 mil) ao antigo inquilino que apresentou a queixa. Inicialmente, a locatária havia recorrido da decisão, mas depois retirou a contestação, o que tornou a decisão definitiva. "Modelo para outros distritos" "Hoje é um bom dia para os inquilinos de Friedrichshain-Kreuzberg. O departamento de Habitação conseguiu obter a primeira multa legalmente vinculativa em Friedrichshain-Kreuzberg por cobrança excessiva de aluguel", disse Regine Sommer-Wetter, vice-prefeita do distrito, em nota. "Espero que a decisão de hoje sirva de modelo para outros distritos em seus esforços para combater aluguéis excessivos em Berlim", completou. A capital alemã enfrenta uma escalada nos preços da moradia, o que obriga os moradores, principalmente estrangeiros, a aceitarem valores altos que muitas vezes não condizem com a condição do imóvel. Em 2020, Berlim congelou preços e estipulou percentual máximo de cobrança, mas a regra acabou derrubada pelo Tribunal Constitucional da Alemanha, que entendeu que uma medida do tipo só poderia ser imposta por lei federal. Alemanha proíbe cobrança abusiva Na Alemanha, a cobrança excessiva de aluguel é uma infração administrativa regulada pelo Wirtschaftsstrafgesetz, o Código Penal Econômico – uma lei federal que pune condutas que afetam a ordem econômica. No parágrafo 5, a lei proíbe aos proprietários exigirem "remuneração injustificadamente alta pela locação de imóveis para fins residenciais", seja de forma intencional ou por negligência. A norma considera "injustificadamente altos" os valores que ultrapassem 20% dos aluguéis usuais cobrados nos últimos seis anos no município para imóveis do mesmo tipo, tamanho, qualidade e localização similares . São retirados do cálculo os valores necessários para cobrir despesas correntes do locador, desde que não sejam desproporcionais. Contudo, segundo uma organização de inquilinos de Berlim, a Berliner Mieterverein, o dispositivo federal para impedir cobranças irregulares foi considerado "morto" por anos devido a decisões judiciais tomadas entre 2004 e 2006 que dificultaram a obtenção de provas e a definição do elemento de "exploração" no Código Civil Alemão (BGB). O BGB é responsável por definir os parâmetros para um índice de aluguel qualificado, como o praticado em Berlim. "A efetividade do controle de aluguel é severamente limitada pelas inúmeras exceções que contém. [...] Desde 2006, se sabe que o mercado imobiliário, especialmente o de Berlim, mudou consideravelmente em desfavor dos inquilinos", diz a Berliner Mieterverein em uma nota disponível em seu site. Ainda de acordo com a organização, decisões com base neste artigo têm sido tomadas principalmente em Frankfurt, cujo departamento de habitação vem avaliando queixas de aluguéis elevados. Segundo a agência alemã de notícias dpa, o legislativo da capital alemã criou, em março, um serviço para os moradores identificarem se o seu aluguel ultrapassa os limites legais. No primeiro semestre, a cobrança excessiva de aluguel foi constatada em 93% dos casos analisados. Em 2024, o partido A Esquerda também lançou uma ferramenta que permite a checagem de aluguel abusivo para várias cidades alemãs. De acordo com levantamento do jornal alemão TAZ, foram encontrados 35 mil casos de aluguel superior a 20% do valor de referência somente na capital alemã. Destes, 2 mil foram encaminhados aos distritos, mas em nenhum deles o aluguel foi reduzido. gq/ra (DPA, OTS)

