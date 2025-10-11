Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dirigente do Hamas diz que libertação dos reféns começará na 2ª feira de manhã

Dirigente do Hamas diz que libertação dos reféns começará na 2ª feira de manhã

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um alto dirigente do Hamas declarou neste sábado (11) à AFP que a libertação de 48 reféns, em sua maioria israelenses, mantidos por milicianos palestinos em Gaza, começará na manhã de segunda-feira.

"De acordo com o acordo assinado, a troca de prisioneiros começará na manhã de segunda-feira, conforme acordado, e não há novidades a esse respeito", afirmou Osama Hamdan em entrevista à AFP.

Após o retorno dos cativos de Gaza, Israel procederá à libertação de cerca de 2 mil prisioneiros palestinos, segundo os termos da primeira fase do acordo de cessar-fogo assinado por ambas as partes com base em uma proposta dos Estados Unidos.

glp/yad/an/eg/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar