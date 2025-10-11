Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Desarmamento está 'fora de discussão', diz líder do Hamas

Autor AFP
O desarmamento do Hamas, conforme previsto no plano de paz para Gaza do presidente americano Donald Trump, está "fora de discussão", disse um líder do movimento islamista palestino à AFP neste sábado (11). 

"A proposta de entregar as armas está fora de discussão e não é negociável", disse o alto funcionário sob condição de anonimato. 

Trump afirmou que o desarmamento do Hamas seria abordado na segunda fase do plano de paz.

O plano, de 20 pontos, promete anistia aos membros do Hamas que entregarem suas armas e prevê permitir que deixem Gaza. 

O líder do Hamas fez esta declaração enquanto a trégua em Gaza continua em vigor e as autoridades israelenses ainda aguardam a libertação dos reféns capturados durante os ataques de 7 de outubro de 2023. 

O desarmamento do Hamas e a retirada das forças israelenses são considerados pontos de conflito no plano de Trump, apesar do crescente otimismo quanto ao fim de dois anos de uma guerra devastadora.

