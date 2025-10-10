Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Wall Street fecha em queda por ameaças tarifárias de Trump

AFP
A Bolsa de Nova York registrou uma forte queda nesta sexta-feira (10), reagindo com temor à ameaça do presidente Donald Trump de aumentar substancialmente as tarifas dos Estados Unidos sobre produtos chineses.

O índice Dow Jones caiu 1,90%, enquanto o Nasdaq recuou 3,56%.

O índice de referência S&P 500 perdeu 2,71%, sua maior queda em uma sessão desde o caos provocado em abril, quando Trump anunciou sua guerra tarifária.

Nesta sexta-feira, o presidente americano expressou sua irritação com a decisão de Pequim de aplicar novas restrições às exportações de terras raras, um tema sensível nas relações entre Pequim e Washington.

Nas redes sociais, Trump afirmou que a China "estava se tornando muito hostil" e considerou que "será obrigado a contra-atacar financeiramente".

Além disso, disse que cogita um aumento generalizado das tarifas sobre produtos chineses que entram nos Estados Unidos.

Essas declarações "perturbaram a calmaria" de Wall Street e "lembraram que a incerteza comercial continua sendo um obstáculo para os mercados", comentou à AFP Angelo Kourkafas, da Edward Jones.

Desde abril, a bolsa havia mostrado até então uma dinâmica positiva, que permitiu a acumulação de recordes, mesmo com a implementação de certas tarifas americanas.

Para Kourkafas, o recuo observado na sexta-feira pode ser apenas temporário.

"Já vimos muitas notícias desse tipo no passado", com "ameaças que acabaram sendo retiradas", lembrou o analista.

No entanto, "uma mudança significativa nas relações bilaterais" entre as duas maiores potências econômicas do mundo poderia alterar a situação.

