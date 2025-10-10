'Venceremos', diz María Corina Machado ao Comitê Norueguês do Nobel

A líder da oposição venezuelana Maria Corina Machado ganha o Prêmio Nobel da Paz de 2025, anunciou o Comitê Nobel Norueguês em 10 de outubro de 2025 / Crédito: FEDERICO PARRA / AFP

"Estou certa de que venceremos". Reconhecida com o Nobel da Paz, a opositora venezuelana María Corina Machado, demonstrou otimismo e gratidão "em nome do povo venezuelano" ao saber nesta sexta-feira, 10, da notícia de sua premiação. A conta oficial da premiação publicou um vídeo no X da ligação do secretário do Comitê Nobel, Kristian Berg Harpviken, para informar a política venezuelana sobre sua premiação minutos antes do anúncio público.

Durante a conversa, que ocorreu no meio da noite na Venezuela, Machado parece muito emocionada. "Meu Deus", disse ela no início da ligação, em inglês. "Não tenho palavras. Sinto-me honrada e muito grata em nome do povo venezuelano", insistiu a política ao seu interlocutor em Oslo. A líder vive na clandestinidade desde a reeleição de Nicolás Maduro nas eleições presidenciais de julho de 2024, denunciadas como fraudulentas pela oposição.

"Estamos trabalhando muito arduamente para conseguir isso, mas estou certa de que venceremos. Este é, sem dúvida, o maior reconhecimento para o nosso povo, que verdadeiramente o merece", disse Machado. "Isso é um movimento, uma conquista de toda a sociedade. Eu sou apenas uma pessoa e, certamente, não o mereço", insistiu.