Uruguai vence República Dominicana (1-0) em amistoso

Ignacio Laquintana, que joga no Bragantino, marcou o único gol da seleção uruguaia aos 60 minutos da partida disputada no Estádio Nacional Bukit Jalil, em Kuala Lumpur.

Sem apresentar um futebol brilhante e desfalcado de vários titulares, o Uruguai derrotou a República Dominicana por 1 a 0 nesta sexta-feira (10), dando início a uma mini excursão pela Malásia, com o técnico Marcelo Bielsa testando jogadores antes da Copa do Mundo de 2026, que será realizada na América do Norte.

"Estou feliz pela estreia e pelo gol", disse o artilheiro da partida, que destacou a alta temperatura em que o jogo foi disputado.

O Uruguai, quarto colocado na classificação final das Eliminatórias sul-americanas, deixou evidente a falta de rodagem de uma equipe que sentiu falta de astros como Federico Valverde e Darwin Núñez.

A República Dominicana, por sua vez, incomodou a defesa uruguaia e não se rendeu em nenhum momento, apesar de estar fora da próxima Copa do Mundo.

A 'Celeste' vai encerrar sua turnê pela Malásia na segunda-feira, em Malaca, contra o Uzbequistão, que disputará a Copa do Mundo pela primeira vez no ano que vem.