Trump realiza sua segunda revisão médica do ano

Autor Danny KEMP
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizou nesta sexta-feira (10) seu segundo check-up médico deste ano, um dia depois de insistir em que está em "excelente forma".

O chefe de Estado de 79 anos foi atendido no centro médico militar Walter Reed, nas imediações de Washington.

Ao retornar à Casa Branca, Trump acenou aos jornalistas levantando o polegar, mas não fez declarações.

Espera-se que a Casa Branca publique o boletim de seu estado de saúde mais adiante.

A revisão médica acontece três meses depois de a Casa Branca anunciar que Trump tinha sido diagnosticado com uma condição venosa comum.

No início desta semana, a Casa Branca indicou que este seria o exame médico anual, mas, em abril, ele já havia passado por essa revisão.

Na quinta-feira, Trump disse aos jornalistas no Salão Oval que passaria por "uma espécie de revisão médica semestral".

"Estou em excelente forma e deixarei vocês informados. Mas não, até agora não tenho nenhuma dificuldade... Fisicamente, me sinto muito bem. Mentalmente, me sinto muito bem."  

O republicano embarcou então em uma de suas típicas diatribes, comparando sua saúde com a de outros ex-presidentes, particularmente o seu antecessor democrata Joe Biden.

Trump tem sido acusado reiteradamente de falta de transparência sobre o seu estado de saúde, apesar do grande interesse que suscita por ser o comandante em chefe dos Estados Unidos.

Em setembro, desconsiderou os rumores que circularam nas redes sociais sobre sua saúde, incluindo informações de que havia morrido.

Em julho, a Casa Branca informou que Trump tinha sido diagnosticado com uma condição benigna conhecida como insuficiência venosa crônica, após especulações sobre manchas em sua mão e suas pernas inchadas.

Sobre a mão — cujo dorso aparece fortemente maquiado em eventos públicos —, informou-se que as manchas estão vinculadas às medicações que ele toma como parte de um programa "padrão" de saúde cardiovascular.

Após seu último check-up médico, a Casa Branca disse que o presidente gozava de boa saúde e apresentava "estrutura e função cardíaca normais, sem sinais de insuficiência cardíaca, insuficiência renal, ou enfermidade sistêmica".

