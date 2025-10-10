Trump não descarta reunião com Xi e menciona autorização para demissões por shutdown

O presidente norte-americano, Donald Trump, não descartou a reunião com seu homólogo chinês, Xi Jinping, apesar da nova tarifa de 100% aplicada pela administração republicana contra Pequim, ao responder perguntar de repórteres no Salão Oval, nesta sexta-feira, 10. Havia previsão de que os líderes se encontrassem na Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), na Coreia do Sul, em cerca de duas semanas.

"Não sei se terei a reunião com Xi, mas eu estarei lá", disse, ao mencionar que ficou surpresa com o anúncio chinês de controle de exportação de terras raras. "Vamos ver o que acontece em relação à China, é por isso coloquei tarifa para 1º de novembro", acrescentou.