Trump diz que EUA calculam 'grande aumento de tarifas' sobre a China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 10, que seu governo "está calculando um grande aumento das tarifas sobre produtos da China", em resposta ao que classificou como um movimento "hostil" de Pequim para restringir exportações de elementos estratégicos. Segundo ele, "há muitas outras medidas de retaliação em consideração" contra o país asiático.

Em publicação na Truth Social, Trump declarou que "coisas muito estranhas estão acontecendo na China", que estaria "se tornando muito hostil" e enviando cartas a governos de todo o mundo para anunciar planos de controle sobre exportações ligadas às terras raras - e "praticamente qualquer outra coisa em que consigam pensar". O republicano afirmou que tais restrições poderiam "travar os mercados e tornar a vida difícil para praticamente todos os países do mundo, especialmente para a própria China".