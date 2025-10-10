Terremoto de magnitude 7,8 é registrado no mar entre América do Sul e Antártida

O terremoto ocorreu às 17h29 no horário do Chile (mesma hora em Brasília) e teve magnitude de 7,8.

Um forte terremoto de magnitude 7,8 foi registrado nesta sexta-feira (10) no mar, no Passagem de Drake, entre o continente americano e a Antártida, informou o Centro Sismológico Nacional do Chile.

O epicentro foi localizado 263 quilômetros a noroeste da base Presidente Frei, situada na Ilha Rei George, na Península Antártida, informou o Centro Sismológico Nacional em seu relatório.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) estimou a magnitude do tremor em 7,6.

O terremoto ocorreu em uma área onde convergem as placas tectônicas Sul-Americana e da Antártida.

A base Presidente Frei é administrada pela Força Aérea do Chile e faz parte de um complexo maior que também abriga um aeródromo que presta serviços de controle de tráfego aéreo e operações de voo na Antártida.