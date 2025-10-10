Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Seis mortos após forte terremoto de magnitude 7,4 nas Filipinas

Autor AFP
Tipo Notícia

Pelo menos seis pessoas morreram nesta sexta-feira (10) em um forte terremoto de magnitude 7,4 que atingiu o sul das Filipinas e que disparou alertas regionais de tsunami, que foram posteriormente suspensos. 

O terremoto ocorreu a cerca de 20 quilômetros da cidade de Manay, na ilha de Mindanao, às 9h43, horário local (22h43 de quinta-feira, no horário de Brasília), segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. 

O sismo ocorreu 11 dias após outro de magnitude 6,9 que matou 75 pessoas e feriu mais de 1.200 na ilha de Cebu, no norte de Mindanao, segundo dados oficiais.

Três mineradores que buscavam ouro em uma mina nas montanhas a oeste de Manay morreram nesta sexta-feira quando o túnel em que estavam desabou devido ao terremoto, disse Kent Simeon, um oficial de resgate na cidade de Pantukan, à AFP. 

Na cidade de Mati, o maior centro urbano próximo ao epicentro, uma pessoa morreu quando um muro desabou e outra sofreu um ataque cardíaco fatal, segundo as autoridades locais. 

Uma morte também foi relatada na cidade de Davao, a mais de 100 quilômetros a oeste do epicentro, segundo um comunicado do governo local, que não forneceu mais detalhes. 

As autoridades filipinas emitiram um alerta de tsunami logo após o terremoto, ordenando evacuações ao longo da costa leste filipina, onde se temia ondas de até três metros. 

O alerta se estendeu à Indonésia e Palau, mas nenhum evento marítimo foi registrado.

