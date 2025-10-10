Putin reconhece culpa da Rússia em queda de avião da Embraer

Presidente admitiu que míssel russo explodiu próximo a aeronave da Azerbaijan Airlines em 2024, causando a morte de 38 pessoas.O presidente da Rússia, Vladimir Putin, admitiu pela primeira vez nesta quinta-feira (09/10) a responsabilidade de seu país no desastre envolvendo um avião fabricado pela brasileira Embraer, cuja queda no Cazaquistão causou a morte de 38 pessoas em dezembro de 2024. Durante uma reunião com o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, Putin reconheceu que as forças de defesa aérea da Rússia haviam lançado dois mísseis para destruir drones ucranianos na manhã do acidente, e que, por uma "falha técnica", eles explodiram a apenas 10 metros da aeronave. Na ocasião, um voo da Azerbaijan Airlines que partiu de Baku com destino à Rússia teve seu pouso programado na cidade russa de Grozny desviado após problemas em seu GPS e uma aparente explosão levar a uma "perda de controle" da aeronave. Segundo Putin, controladores de tráfego aéreo aconselharam o piloto a tentar pousar na cidade russa de Makhachkala, mas ele tentou primeiro retornar ao aeroporto de origem e depois ao Cazaquistão, onde a aeronave caiu. O piloto até teria tentado aterrissar duas vezes, sem sucesso. "Os dois mísseis disparados não atingiram diretamente o avião. Se isso tivesse ocorrido, ele teria caído imediatamente", disse o presidente russo, que prometeu punir os responsáveis. "A Rússia fará tudo o que for necessário para oferecer compensação e as ações de todos os responsáveis serão avaliadas legalmente", continuou. Desastre afetou relações entre Moscou e Baku Aliyev, que havia acusado anteriormente a Rússia de tentar encobrir a verdadeira causa do acidente, agradeceu a Putin por fornecer "informações detalhadas sobre a tragédia", segundo comunicado divulgado pelo Kremlin. Declarações iniciais da agência de transporte aéreo da Rússia após a queda sugeriam que o avião de passageiros fora forçado a desviar após uma colisão com pássaros. As autoridades do Azerbaijão, por outro lado, afirmavam que o jato Embraer 190 havia sido derrubado por fogo russo. Dias depois da queda, Putin pediu desculpas pelo que chamou de "incidente trágico", reconheceu que ataques aéreos aconteciam naquele momento, mas não admitiu responsabilidade. A controvérsia abalou os laços antes próximos entre Moscou e Baku, com o Azerbaijão se aproximando cada vez mais dos EUA. As relações se deterioraram ainda mais após a polícia russa prender azerbaijanos suspeitos de terrorismo, e as forças de segurança do Azerbaijão prenderem supostos traficantes de drogas russos. Putin expressou esperança de superar a tensão entre os países e reconstruir laços. "Espero que nossa cooperação não apenas seja restaurada, mas continue no espírito de nossas relações e de nossa aliança", disse. Aliyev e Putin estiveram reunidos em uma agenda bilateral no Tajiquistão, onde participavam de uma cúpula de países da antiga União Soviética. gq/ra (AFP, AP)