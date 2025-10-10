Obama saúda Prêmio Nobel a Machado e diz que deveria servir de inspiração nos EUA

O ex-presidente democrata dos Estados Unidos Barack Obama saudou nesta sexta-feira (10) o Prêmio Nobel da Paz concedido à líder opositora venezuelana María Corina Machado, que, em sua opinião, é um lembrete da necessidade de "preservar e defender" a democracia em seu próprio país. "Parabéns à nova laureada com o Prêmio Nobel da Paz, María Corina Machado, por sua valente luta para devolver a democracia à Venezuela", declarou Obama na rede X.

Obama recebeu esse mesmo prêmio no início de sua presidência, em 2009, oficialmente por seus esforços em prol da paz e da diplomacia internacional. O presidente Donald Trump, que acaba de conseguir um cessar-fogo em Gaza, foi um dos indicados ao prêmio concedido em Oslo neste ano. O prêmio a Machado "deveria inspirar aqueles que estão comprometidos em lutas semelhantes em todo o mundo", disse Obama. María Corina Machado vive escondida na Venezuela há mais de um ano, após a reeleição de Nicolás Maduro para um terceiro mandato — uma eleição que ela denuncia como fraudulenta.

Este Nobel deveria "nos lembrar, àqueles que temos a sorte de viver nos Estados Unidos, que temos uma solene responsabilidade de preservar e defender constantemente nossas próprias tradições democráticas arduamente conquistadas", acrescentou Obama. "O comitê do Nobel provou que coloca a política acima da paz", reagiu, por sua vez, horas antes, o diretor de comunicação da Casa Branca, Steven Cheung. "O presidente Trump continuará alcançando acordos de paz, pondo fim a guerras e salvando vidas", escreveu ele na rede X.