O que Trump e Lula vão discutir? Terras raras, big techs e até Venezuela devem entrar na pauta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não deve impor restrições à pauta de discussões com o presidente americano Donald Trump e está aberto a debater assuntos que podem gerar um acordo, como eventual parceria na exploração de minerais críticos (sobretudo as terras raras), e até a regulação de big techs, pauta de choque entre os governantes. Outro assunto conflitante é a crise na Venezuela. Nos bastidores do governo brasileiro, autoridades envolvidas na preparação da futura reunião presidencial Lula-Trump apostam que essas três questões vão aparecer nos futuros contatos, embora não tenham sido discutidas até o momento entre eles. Trump tem insistido que deseja fazer "negócios" e que Brasil e Estados Unidos "vão se dar muito bem juntos". As falas foram interpretadas como sinais de que ele deseja um acordo na esfera econômica.

Lula já indicou não ter barreiras e a pauta energética como de interesse mútuo. No caso dos minerais críticos, o governo brasileiro vai defender que os investimentos americanos são bem-vindos e insistir que devem ser extraídos e processados industrialmente no Brasil. Durante o governo Joe Biden, os países assinaram um acordo no setor para pesquisas e indicaram interesse em aprofundar o diálogo sobre minerais estratégicos, mas não teve sequência ainda durante a administração do republicano. Já no campo da regulação econômica ou de moderação feita pelas plataformas, há um embate mais claro. O governo Trump defende a liberdade total e apontou censura no Brasil, mas o governo Lula tem como bandeira avançar a regulamentação das big techs - o governo diz que esse é um exercício de soberania e que não pretende atingir a liberdade de expressão, nem discriminar empresas americanas. Trump quer encontrar uma saída que soe como vitória, segundo autoridades brasileiras. O governo Lula aposta no win-win (ganha-ganha), como disse o vice-presidente Geraldo Alckmin. As opções são conhecidas, mas o debate ainda não começou. O Brasil chegou a enviar uma proposta de acordo em julho, mas se queixou que jamais recebeu resposta. O inteiro teor não veio a público, embora ambos os lados conheçam o mapa do caminho e possam preparar rapidamente um cardápio de opções para os presidentes. A futura reunião de equipes em Washington, cuja primeira janela seria o fim da próxima semana, deve ocorrer sob liderança dos chanceleres Marco Rubio (EUA) e Mauro Vieira (Brasil) e iniciar os debates pontuais e mais detalhados. No início da próxima semana, enquanto Lula e Vieira viajam a Roma, na Itália, para um evento da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), Trump e sua equipe planejam ir ao Egito, para assinar documentos do acordo de paz.

Se for confirmada a partir de quinta-feira, a reunião entre Rubio e Vieira ocorreria antes, portanto, de os presidentes se encontrarem em Kuala Lumpur, na Malásia, onde participam como convidados da reunião de líderes da ASEAN, bloco econômico do Sudeste Asiático. Trump e Lula devem estar na mesma cidade ao menos no próximo dia 26, mas não amarraram ainda uma reunião de trabalho. Entre os obstáculos para uma reunião mais imediata estão o shutdown orçamentário e a agenda exterior de Trump vinculada à mediação do cessar-fogo entre o grupo terrorista Hamas e Israel, na Faixa de Gaza. Depois, somente haveria uma brecha em meados de novembro, após a abertura da COP-30, conferência em que a presença de Trump é considerada mais do que remota. Ele não deve ao G-20 na África do Sul. Apesar da disposição de ambos, a visita de Trump ao Brasil ou de Lula aos EUA é considerada mais remota no curto prazo. Venezuela e Haiti

O Departamento de Estado informou que, além de interesses econômicos mútuos, os chefes das diplomacias americana e brasileira devem abordar "outras prioridades regionais". Para integrantes do governo Lula, a expressão indica interesse americano em colocar em pauta, além das questões bilaterais, temas como a crise de segurança no Haiti e, sobretudo, a operação militar americana no entorno da Venezuela, no Mar do Caribe, justificada como forma de combate ao narcotráfico. Lula já criticou a abordagem com emprego de Forças Armadas contra o crime e se recusou a adotar a definição de que as facções se equiparam ao terrorismo. Ele fez enfáticas críticas à operação aérea e naval e comparou o bombardeio de barcos venezuelanos de pequeno porte, tripulados por supostos traficantes, à execução sem julgamento. "Usar força letal em situações que não constituem conflitos armados equivale a executar pessoas sem julgamento. Outras partes do planeta já testemunharam intervenções que causaram danos maiores do que se pretendia evitar, com graves consequências humanitárias. A via do diálogo não deve estar fechada na Venezuela", disse Lula.

Diante de sinais dúbios e reiteradas ameaças americanas - na ONU Trump chegou a dizer "vamos explodir vocês" -, o governo brasileiro teme que uma tentativa de derrubar o regime de Nicolás Maduro possa ter consequências graves no êxodo venezuelano. Caracas se arma para a defesa. A imigração é uma pauta sensível para os dois governos. A situação é considerada grave no Palácio do Planalto. Para o Planalto, o fato de Lula ter se recusado a reconhecer a reeleição fraudada por Maduro, histórico aliado e apoiador, e evitado contatos com o ditador fortalece a capacidade de diálogo com Trump. Lula ajudou a reabilitar Maduro politicamente, mas depois se afastou após ter sido ignorado e atacado pelo chavismo, que se recusou a mostrar a provar o resultado das eleições. O Planalto descartou, porém, romper laços diplomáticos. Já no caso haitiano, os EUA buscam há alguns anos maior envolvimento direto do Brasil, que liderou missão militar de capacetes azuis perante a ONU. O País recusou pedidos do governo Biden para reassumir uma posição similar e mesmo mandar tropas, ainda que de policiais agora, e se dispôs a oferecer apenas treinamento e assistência técnica.