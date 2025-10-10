Na França, Macron renomeia Lecornu ao cargo de primeiro-ministro, dias após renúncia

O presidente da França, Emmanuel Macron, renomeou o então primeiro-ministro demissionário, Sébastien Lecornu, ao mesmo cargo, em anúncio publicado nesta sexta-feira, 10, pelo Palácio do Eliseu. O anúncio acontece dias após a renúncia de Lecornu, que desencadeou nova crise política no país.

Em publicação no X, Lecornu disse "aceitar a missão" confiada por Macron de fazer "todo o possível" para dar à França um orçamento para o final do ano e de responder aos problemas da vida quotidiana.