MP pede que ex-presidente Boluarte seja proibida de sair do Peru

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ministério Público peruano pediu nesta sexta-feira (10) à Justiça que proíba a ex-presidente Dina Boluarte de sair do país enquanto ela é investigada pelos crimes de negociação incompatível com seu cargo e lavagem de dinheiro, informou o MP.

Nesta madrugada, o Congresso peruano destituiu Boluarte em um julgamento político relâmpago motivado pela crise de insegurança e nomeou em seu lugar o até agora chefe do Legislativo, José Jerí. 

Em um comunicado, o Ministério Público explicou que o pedido à Justiça "busca assegurar a presença de Boluarte durante o desenvolvimento do processo penal e prevenir uma eventual fuga do território nacional". 

cm/mar/dd/aa

Tags

governo

