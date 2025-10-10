Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Morre John Lodge, vocalista do Moody Blues, aos 82 anos

Autor AFP
John Lodge, vocalista, baixista e compositor do grupo britânico Moody Blues, famoso por sua canção "Nights in White Satin", morreu aos 82 anos, anunciou sua família nesta sexta-feira (10) em um comunicado.

"Com a mais profunda tristeza, devemos anunciar que John Lodge nos deixou de forma repentina e inesperada", diz o comunicado.

Lodge tornou pública em várias ocasiões sua condição de cristão evangélico e era torcedor do Birmingham FC.

"Todos que conheceram este homem de grande coração sabem que seu amor por sua esposa Kirsten e por sua família era o mais importante para ele, seguido por sua paixão pela música e por sua fé", explica o texto de sua família.

Lodge, que nasceu em Erdington, um bairro de Birmingham, e era pai de dois filhos, juntou-se aos Moody Blues em 1966.

"Nunca foi tão feliz como no palco", de acordo com o comunicado de sua família.

Moody Blues, um grupo formado em 1964, do qual a maioria de seus membros já faleceu, vendeu mais de 70 milhões de discos em todo o mundo, segundo o site oficial do músico.

"Nights in White Satin", uma de suas canções mais famosas, remonta a 1967, mas o grupo continuou fazendo shows até 2018.

