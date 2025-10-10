Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

MIT rejeita oferta de financiamento da Casa Branca

AFP
AFP
O renomado Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) tornou-se nesta sexta-feira (10) a primeira universidade dos Estados Unidos a rejeitar o plano de financiamento da Casa Branca, porque a oferta implicava a aplicação de medidas da agenda conservadora de Donald Trump.

Enviada a nove universidades no começo do mês, a proposta do governo exige que as instituições deixem de levar em conta fatores como gênero, etnia, raça e outros aspectos na admissão de estudantes, se quiserem receber financiamento federal. Também pede que elas criem um ambiente acadêmico favorável às ideias conservadoras.

O documento do governo "inclui princípios dos quais discordamos, como aqueles que restringiriam a liberdade de expressão e a nossa independência como instituição", apontou a presidente do MIT, Sally Kornbluth, em carta à secretária de Educação, Linda McMahon.

"Fundamentalmente, a premissa do documento é incompatível com a nossa crença de que o financiamento científico deve se basear exclusivamente no mérito científico", acrescentou Sally.

A proposta também foi feita às universidades do Arizona, da Pensilvânia, do Sul da Califórnia, do Texas, da Virgínia, Brown, Vanderbilt e Dartmouth College, que devem responder até o próximo dia 20.

Trump lidera um ataque às instituições de ensino superior americanas, exigindo que elas se alinhem às suas políticas conservadoras para não perderem o financiamento federal, que constitui a base do sistema de pesquisa acadêmica do país.

A campanha teve um sucesso misto. Algumas universidades negociaram com Trump, enquanto outras se mantiveram firmes em suas posições.

educação eua

