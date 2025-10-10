Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Melania Trump diz que tem 'canal aberto' com Putin sobre crianças ucranianas

Autor AFP
Tipo Notícia

A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, disse nesta sexta-feira (10) que tem mantido contato com o presidente russo, Vladimir Putin, a respeito do destino das crianças ucranianas tomadas pela Rússia durante a guerra. 

Melania, de 55 anos, afirmou na Casa Branca que oito crianças ucranianas reencontraram suas famílias nas últimas 24 horas, graças às negociações entre sua equipe e a de Putin. 

"Putin e eu mantivemos um canal aberto de comunicação sobre o bem-estar dessas crianças" ucranianas que residem na Rússia, depois que seu marido, Donald Trump, entregou ao presidente russo uma carta dela durante a cúpula bilateral que os dois presidentes realizaram no Alasca. 

"Muita coisa aconteceu desde que o presidente Putin recebeu minha carta em agosto. Ele respondeu por escrito, expressando sua disposição de trabalhar diretamente comigo", afirmou. 

A ex-modelo nascida na Eslovênia também disse que as duas partes realizaram "reuniões e ligações não oficiais, todas de boa-fé". 

"Oito crianças reencontraram suas famílias nas últimas 24 horas", disse, acrescentando que uma delas havia sido deslocada pelos conflitos e estava retornando da Ucrânia para a Rússia.

