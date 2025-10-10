Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Israel publica lista de 250 presos que podem ser trocados por reféns em Gaza

Autor AFP
Tipo Notícia

Israel publicou, nesta sexta-feira (10), uma lista de 250 "presos por razões de segurança" que poderiam ser trocados pelos reféns cativos em Gaza, que devem ser libertados no âmbito do acordo de cessar-fogo com o Hamas que entrou em vigor às 9h GMT (6h em Brasília). 

A lista de detidos, publicada no site do Ministério da Justiça israelense, não inclui nenhuma das figuras emblemáticas da luta armada palestina contra Israel. 

O Hamas, no poder em Gaza desde 2007, havia transmitido os nomes desses detidos ao Egito, Estados Unidos e Catar, mediadores no conflito que eclodiu após o ataque do grupo islamista palestino em Israel em 7 de outubro de 2023.

Na lista fornecida pelo Hamas figuravam Marwan Barghuti, Ahmad Saadat, Hassan Salame e Abbas al-Sayyed, condenados à prisão perpétua por atentados mortais contra Israel. 

Israel e o Hamas deram o aval à primeira fase do plano de 20 pontos proposto pelo presidente americano, Donald Trump, para pôr fim à guerra em Gaza. 

Desde então, um cessar-fogo entrou em vigor às 06h00 (Brasília) desta sexta-feira, e o Exército israelense anunciou que recuou para as linhas acordadas dentro de Gaza. 

Segundo o plano de Trump, nas 72 horas seguintes à entrada em vigor da trégua, o Hamas deve libertar os 47 reféns (vivos e mortos) sequestrados no ataque que desencadeou a guerra, além do corpo de um soldado morto em 2014. 

Em troca, Israel deve libertar 250 detidos por razões de segurança e 1.700 palestinos de Gaza presos pelas forças israelenses desde outubro de 2023.

