Israel publica lista de 250 presos que podem ser trocados por reféns em Gaza

Israel publicou, nesta sexta-feira (10), uma lista de 250 "presos por razões de segurança" que poderiam ser trocados pelos reféns cativos em Gaza, que devem ser libertados no âmbito do acordo de cessar-fogo com o Hamas que entrou em vigor às 9h GMT (6h em Brasília). A lista de detidos, publicada no site do Ministério da Justiça israelense, não inclui nenhuma das figuras emblemáticas da luta armada palestina contra Israel.

O Hamas, no poder em Gaza desde 2007, havia transmitido os nomes desses detidos ao Egito, Estados Unidos e Catar, mediadores no conflito que eclodiu após o ataque do grupo islamista palestino em Israel em 7 de outubro de 2023. Na lista fornecida pelo Hamas figuravam Marwan Barghuti, Ahmad Saadat, Hassan Salame e Abbas al-Sayyed, condenados à prisão perpétua por atentados mortais contra Israel. Israel e o Hamas deram o aval à primeira fase do plano de 20 pontos proposto pelo presidente americano, Donald Trump, para pôr fim à guerra em Gaza. Desde então, um cessar-fogo entrou em vigor às 06h00 (Brasília) desta sexta-feira, e o Exército israelense anunciou que recuou para as linhas acordadas dentro de Gaza.