Israel e Hamas firmam 1ª fase do acordo de paz em Gaza

Presidente dos EUA, Donald Trump, anuncia que ambos os lados concordaram com a fase inicial do plano que visa pôr fim ao conflito no enclave palestino.Representantes de Israel e do grupo islâmico palestino Hamas concordaram com a primeira fase do plano de paz proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que prevê um cessar-fogo no conflito na Faixa de Gaza, escreveu Trump em postagem na sua rede social, a Truth Social. "Isso significa que todos os reféns serão libertados muito em breve, e Israel retirará suas tropas para uma linha acordada, como os primeiros passos em direção a uma paz forte, duradoura e eterna", escreveu Trump, acrescentando que "todas as partes serão tratadas de forma justa." As negociações entre representantes de Israel e do Hamas estão em andamento há vários dias no Egito. Majed al-Ansari, porta-voz do Ministério do Exterior do Catar – país que atuou como um dos principais mediadores em meio ao conflito –, afirmou que Israel e o Hamas chegaram a um acordo sobre todas as disposições e mecanismos de implementação da primeira fase do plano de paz. O acordo "levará ao fim da guerra, à libertação de reféns israelenses e prisioneiros palestinos e à entrada de ajuda", disse o porta-voz, falando em nome dos mediadores do acordo. Ele afirmou que os detalhes serão anunciados posteriormente. Não foi imediatamente informado, porém, quais termos do acordo foram aceitos por ambos os lados durante as negociações no Egito. A primeira fase do plano de paz de 20 pontos proposto por Trump previa a remoção das forças de Israel em Gaza de uma "linha de retirada inicial" em troca da libertação de todos os reféns que o Hamas – considerado uma organização terrorista por União Europeia (UE), Estados Unidos, Alemanha e vários outros países – sequestrou há dois anos, durante os ataques terroristas de 7 de outubro de 2023. Hamas e Israel celebram avanço O Hamas confirmou ter alcançado um acordo que garantirá a retirada das tropas israelenses, bem como a entrada de ajuda humanitária e a troca de reféns e prisioneiros. Em nota, o grupo afirmou que o pacto foi alcançado após "negociações sérias e responsáveis" sobre a proposta de Trump. O Hamas pediu aos mediadores que assegurem que Israel implemente sem atrasos ou alterações todas as disposições acordadas. Na primeira fase do plano, o grupo islamista deverá libertar 20 reféns israelenses ainda vivos, em troca da soltura de centenas de prisioneiros palestinos detidos em Israel. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse, após a notícia do acordo, que "com a ajuda de Deus, traremos todos para casa", se referindo aos reféns israelenses em Gaza. O Fórum de Famílias dos Reféns, uma organização que representa muitas das famílias de pessoas sequestradas pelo Hamas há dois anos, disse ter recebido a notícia do cessar-fogo com "entusiasmo, expectativa e apreensão". A entidade apelou ao governo israelense para que se reúna imediatamente para aprovar o acordo e elogiou Trump por seu "comprometimento e determinação que levaram a este avanço histórico". rc (Reuters, DPA, AP)