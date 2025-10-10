Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Guano, um tesouro agrícola sob ameaça no Peru

Autor AFP
Tipo Notícia

Proveniente dos excrementos das aves marinhas, o guano enriqueceu o Peru no século XIX. Este fertilizante natural, que ainda é coletado em condições difíceis, agora beneficia apenas os pequenos agricultores.

Na ilha Santa, ao norte de Lima, cerca de cem trabalhadores de entre 20 e 60 anos, extraem desde o amanhecer, o guano acumulado ao longo de décadas. A temporada começou em maio e espera-se que seja ampliada até novembro.

Árida e assolada pelo vento, Santa é uma das 22 ilhas e 11 pontas protegidas pela Reserva Nacional Sistema de Ilhas, Ilhotas e Pontas Guaneras.

Com pás e picaretas, os homens retiram da terra compacta uma mistura de excrementos, penas e esqueletos. Em seguida, eles peneiram e despejam em sacos de 50 a 60 kg.

Eles usam uniformes brancos e mascas cirúrgicas. Realizam seu trabalho em meio a uma nuvem persistente de poeira. Em um ritmo acelerado, eles carregam os sacos pesados pela ilha de 130 hectares, por encostas e trilhas íngremes, sob rajadas de vento.

O guano alcançou o seu auge no Peru na segunda metade do século XIX. Era exportado para a Inglaterra, França e Estados Unidos.

Naquela época, o país contava com cerca de 60 milhões de aves produtoras de guano, principalmente corvos-marinhos (Leucocarbo bougainvillii), pelicanos-peruanos (Pelecanus thagus) e atobás-peruanos (Sula variegata).

"Hoje já não existe mais que 700 mil em todo o Peru", diz Jorge Chumpitaz, responsável pela coleta de guano para a Agro Rural, órgão estatal encarregado de sua extração.

Os 95% da extração são destinados às produções agrícolas de menos de dez hectares. O resto é vendido para empresas privadas que o processam em grânulos para exportação para a Europa ou os Estados Unidos.

"O guano da ilha é um fertilizante orgânico que não tem igual (...) no mundo", destaca Chumpitaz.

Rico em nitrogênio, fósforo, potássio e mais de dez minerais, ele supera os demais fertilizantes naturais.

A costa árida do Peru, onde praticamente não chove, permite seu acúmulo sem processo de lavagem, como no Chile.

Durante muito tempo, a abundância de anchoveta-peruana, graças à corrente de Humboldt, alimentou as colônias de aves aquáticas. Mas o aquecimento global e a pressão da pesca industrial diminuíram o recurso.

Isso levou a uma "urgência" em trabalhar em um "plano (...) de repovoamento das aves produtoras de guano", afirma Chumpitaz.

