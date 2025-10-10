Fotógrafo de AFP fica ferido em ataque de colonos israelenses na Cisjordânia

Um fotógrafo da Agence France-Presse (AFP) ficou ferido nesta sexta-feira (10) em um ataque de colonos israelenses na Cisjordânia enquanto cobria a colheita de azeitonas em uma localidade deste território palestino ocupado. "Em trinta anos de carreira, é a primeira vez que enfrento uma violência deste tipo", declarou Jaafar Ashtiyeh, fotógrafo palestino baseado em Nablus, no norte da Cisjordânia, um território palestino ocupado por Israel desde 1967.

"Se eu não tivesse conseguido escapar, teriam me matado", acrescentou. Ashtiyeh contou que estava registrando a colheita de azeitonas em Beita, um povoado palestino ao sul de Nablus, e uma mobilização de solidariedade de ativistas israelenses e estrangeiros pela paz que vieram para apoiar os moradores palestinos que sofreram ataques reiterados durante a colheita. O fotógrafo afirmou que, pouco depois do meio-dia (6h em Brasília), dois grupos de colonos israelenses armados com paus e pedras, cerca de 70 pessoas no total, atacaram os trabalhadores agrícolas e os jornalistas presentes, indicou Ashtiyeh. O fotógrafo, que foi atingido por várias pedras nas costas, nos braços e nas mãos, recebeu alta do hospital pela tarde com contusões.

Seu carro, bem como outros veículos estacionados a certa distância do campo, foi apedrejado e depois incendiado pelos agressores. Ashtiyeh contou que os soldados israelenses presentes não fizeram nada para impedir o avanço dos agressores, mas que, pelo contrário, lançaram bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha contra os trabalhadores agrícolas e os ativistas para dispersá-los. Mehdi Lebouachera, editor-chefe global da AFP, condenou o ataque.

"Condenamos com firmeza este ataque escandaloso que ilustra mais uma vez condições de trabalho cada vez mais perigosas para nossos jornalistas na Cisjordânia", declarou Lebouachera. "Instamos o Exército israelense a que não somente garanta a segurança dos jornalistas no exercício de suas atividades, mas que também se garanta que os responsáveis pela violência sejam levados à justiça", acrescentou. O Exército israelense foi procurado pela AFP para dar sua versão do incidente e, por volta de 20h15 (14h15 em Brasília), ainda não havia respondido.