Forte terremoto de magnitude 7,4 atinge Filipinas

Um forte terremoto de magnitude 7,4 atingiu a costa sul das Filipinas nesta sexta-feira (10), matando pelo menos duas pessoas, enquanto as cidades próximas ao epicentro sofreram danos estruturais e as autoridades alertaram sobre fortes tremores secundários.

O terremoto, em águas próximas à cidade de Manay, na província de Davao Oriental, acionou alerta de tsunami para o litoral em um raio de 300 quilômetros do epicentro, mas os alertas para as Filipinas e a Indonésia foram posteriormente suspensos.

Houve relatos iniciais de danos a casas, prédios e pontes, disse uma autoridade em Manay, embora a extensão total dos danos nas Filipinas não estivesse imediatamente clara.

Pelo menos duas pessoas morreram, disse o funcionário da Defesa Civil Karlo Puerto por telefone, ambas na cidade de Mati, perto de onde ocorreu o terremoto. Não houve outros relatos de vítimas por parte de escritórios regionais de desastres contactados pela Reuters.

O terremoto foi um dos mais fortes dos últimos anos a atingir as Filipinas, que fica no "Anel de Fogo" do Pacífico e sofre mais de 800 tremores por ano.