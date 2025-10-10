Especialista no movimento Antifa deixa os EUA após ameaças de morte

Mark Bray é especialista no movimento antifascista "Antifa" na universidade de Rutgers, no leste dos Estados Unidos. Após receber ameaças de morte, decidiu deixar o país, onde o governo do presidente Donald Trump designou o grupo como "terrorista". "Nosso avião para a Espanha está no ar!", escreveu o acadêmico nesta sexta-feira (10) em sua conta no Bluesky.

Aliviado por poder partir com sua família, Bray disse agradecido: "Gratidão infinita às inúmeras pessoas que nos apoiam de todas as formas possíveis e em especial aos estudantes e professores da Rutgers, que nos apoiaram a cada etapa", afirmou. Bray e sua família tinham tentado partir para a Espanha na quarta-feira, mas depois de terem despachado suas malas e passarem pelo controle de segurança, "aconteceu uma coisa muito estranha", contou ele à AFP. "Alguém cancelou nossa reserva", disse, logo após o ocorrido. "Tudo isso foi muito estressante, mais ainda com filhos pequenos. Minha vida deu uma reviravolta", acrescentou. Este professor de história explicou sua situação aos seus alunos em um e-mail, ao qual a AFP teve acesso.

"Esta semana (...) recebi uma nova ameaça de morte, assim como outra mensagem com meu endereço. A universidade e a polícia já estão informadas. Minha família e eu não nos sentimos mais seguros em casa e decidimos passar o resto do ano na Europa", escreveu no domingo. - Ameaça de assassinato na frente dos alunos - O Antifa é um nebuloso grupo de esquerda que não está registrado legalmente e o presidente americano, Donald Trump, recentemente o designou como uma "organização terrorista doméstica".

Alguns manifestantes Antifa têm se envolvido cada vez mais em confrontos diretos com grupos de direita desde a primeira eleição de Trump para a Casa Branca, em 2016. "Trump utiliza os Antifa para demonizar os protestos (nos Estados Unidos), que equipara ao terrorismo", afirmou Bray. O governo americano "tenta estender esse termo a todos de que não gosta e me rotulam como Antifa porque escrevi um livro sobre o tema", explicou. O acadêmico reconhece seu "passado militante". "Em 2011, eu participei do Occupy Wall Street", um movimento de esquerda anticapitalista, "mas nunca fiz parte de um grupo antifascista".

Aos 43 anos e autor de vários livros sobre o antifascismo e os movimentos de esquerda, ele rapidamente se tornou alvo de publicações na rede X depois do assassinato de Charlie Kirk, um influenciador conservador pró-Trump, em 10 de setembro. "Depois dessas publicações, recebi minha primeira ameaça de morte. Alguém me escreveu para dizer que ia me matar na frente dos meus estudantes", contou. O militante de extrema direita Jack Posobiec se referiu a Bray como um "professor terrorista" e o criador de conteúdo conservador Andy Ngo o acusou de ser um "militante antifascista".