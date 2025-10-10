Defesa Civil de Gaza diz que encontrou 55 cadáveres após retirada de Israel

Mais de 50 corpos foram recuperados dos escombros na Faixa de Gaza nesta sexta-feira (10), depois que Israel declarou um cessar-fogo com o Hamas e começou a retirar suas tropas, informou a Defesa Civil do território palestino. Mohamed al Mughayir, da equipe de resgate que opera sob a autoridade do movimento islamista Hamas, afirmou que pelo menos 55 corpos haviam sido encontrados. Ele não forneceu detalhes sobre quando ou como essas pessoas morreram.

O diretor do Hospital Al Shifa, Mohamed Abu Salmiya, disse à AFP que 33 dos corpos foram levados a hospitais da Cidade de Gaza, cenário de uma intensa ofensiva israelense antes do cessar-fogo desta sexta-feira. Ele afirmou que um dos mortos foi "alvo hoje [sexta-feira] de fogo israelense" ao norte da Cidade de Gaza, a maior cidade do enclave. O Exército israelense anunciou na sexta-feira que suas tropas haviam cessado fogo "em preparação para o acordo de cessar-fogo e o retorno dos reféns" mantidos em Gaza. A retirada ativou um prazo de 72 horas para que o Hamas libere os reféns restantes detidos em Gaza, segundo um plano de paz de 20 pontos proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.