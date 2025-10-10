De crise em crise: o que espera o Peru sob seu sétimo governo em uma década?

Em questão de horas, o Peru nomeou seu sétimo presidente em uma década. A crise política mergulha seus líderes no descrédito a seis meses das eleições gerais e em meio a uma onda de criminalidade no país. — Em que consiste a crise? -

Desde 2016, o Peru foi governado por sete presidentes, três dos quais destituídos pelo Congresso. A última deles é Dina Boluarte, removida na madrugada desta sexta-feira em um julgamento político relâmpago. A saída do poder da impopular presidente se consumou sem distúrbios, mas após muitos protestos de rua contra a extorsão. Boluarte terminou seu mandato com 96% de desaprovação, segundo a empresa de pesquisas Ipsos. A rejeição ao Congresso está em 89%. Um descontentamento que se sente nas ruas. "Trocamos um rato por outro rato (...) Estamos muito mal", disse à AFP Gaby Valdivia, comerciante de flores de 50 anos, sobre a mais recente transição.

O chefe do Parlamento, José Jerí, de 38 anos, substituiu Boluarte como presidente interino. Dois governantes renunciaram antes de enfrentar um processo de destituição, e um completou seu período interino até a convocação de eleições. "Estamos muito acostumados a que os presidentes (...) caiam rapidamente e que a vida dos peruanos continue igual", disse à AFP o cientista político Augusto Álvarez.

— Qual foi o peso da insegurança? — Extorsões e assassinatos afligem diariamente os peruanos. Quadrilhas como Los Pulpos, Injertos del Norte ou Tren de Aragua espalham o terror, especialmente em Lima. Transportadores, comerciantes e, mais recentemente, jovens da chamada Geração Z têm se mobilizado para exigir segurança.

Na quarta-feira, pistoleiros feriram quatro músicos de uma conhecida banda de cumbia durante um show na capital, o que precipitou o processo de destituição. As extorsões chegaram ao "ponto máximo" e a insegurança se transformou em um "fator absolutamente real" do descontentamento, comenta Fernando Tuesta, cientista político da Pontifícia Universidade Católica do Peru. Os partidos que sempre teceram alianças com Boluarte no Congresso retiraram seu apoio para não se exporem à rejeição popular — e para mostrar que a crise de insegurança era "responsabilidade única e exclusiva" da presidente, acrescenta o especialista.