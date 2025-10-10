Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Coreia do Norte exibe novo míssil de longo alcance em desfile militar

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

Em um desfile militar massivo com a presença de líderes estrangeiros, o líder norte-coreano, Kim Jong Un, exibiu as armas mais poderosas de seu exército nuclear, incluindo um novo míssil balístico intercontinental ainda não testado, chamado Hwasong-20. Testes do dispositivo podem acontecer nas próximas semanas, e ele foi descrito como o "sistema de armas estratégicas nucleares mais poderoso".

O desfile, que começou na noite de sexta-feira e marcou o 80º aniversário da fundação do partido governante da Coreia do Norte, destacou o crescente posicionamento diplomático de Kim e sua incessante busca por construir um arsenal que possa, de forma viável, atingir os Estados Unidos continentais e seus rivais na Ásia.

Em um discurso no desfile, Kim disse que seu exército "deve continuar a evoluir para uma força invencível que elimina todas as ameaças", mas não fez menção direta a Washington ou Seul, de acordo com comentários publicados pela KCNA.

*Com informações da Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

