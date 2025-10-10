Confira os dez últimos ganhadores do Nobel da Paz

A líder da oposição venezuelana María Corina Machado recebeu o Prêmio Nobel da Paz nesta sexta-feira (10). Veja, a seguir, a lista dos dez últimos vencedores. - 2025: María Corina Machado (Venezuela)

O Comitê Norueguês do Nobel concedeu o prêmio nesta sexta-feira à líder da oposição venezuelana María Corina Machado, que vive na clandestinidade, por sua defesa "incansável" da democracia contra o governo "brutal" de Nicolás Maduro. - 2024: Nihon Hidankyo (Japão) A Nihon Hidankyo, uma instituição que reúne sobreviventes dos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki em 1945, ganhou o prêmio por "seus esforços para promover um mundo sem armas nucleares e por demonstrar, por meio de depoimentos, que armas nucleares nunca devem ser usadas novamente". - 2023: Narges Mohammadi (Irã)

A defensora iraniana dos direitos das mulheres Narges Mohammadi, presa no Irã, recebeu o prêmio "por sua luta contra a opressão das mulheres no Irã e por sua luta para promover os direitos humanos e a liberdade para todos". - 2022: Ales Bialiatski (Belarus), Memorial (Rússia) e o Centro pelas Liberdades Civis (Ucrânia) O comitê premiou o ativista bielorrusso e essas duas organizações "por seus esforços impressionantes em documentar crimes de guerra, violações de direitos humanos e abusos de poder".

- 2021: Maria Ressa (Filipinas/Estados Unidos) e Dmitri Muratov (Rússia) Os jornalistas foram consagrados "por seus esforços para preservar a liberdade de expressão, que é uma condição prévia para a democracia e uma paz duradoura". - 2020: Programa Mundial de Alimentos (PMA)

A agência da ONU recebeu o Prêmio Nobel por "seus esforços no combate à fome, sua contribuição para melhorar as condições de paz em zonas de conflito e por promover esforços para evitar que a fome se torne uma arma de guerra". - 2019: Abiy Ahmed Ali (Etiópia) Abiy Ahmed Ali, então primeiro-ministro etíope, pela reconciliação entre seu país e a Eritreia.