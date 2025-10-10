Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Confira os dez últimos ganhadores do Nobel da Paz

Confira os dez últimos ganhadores do Nobel da Paz

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A líder da oposição venezuelana María Corina Machado recebeu o Prêmio Nobel da Paz nesta sexta-feira (10). Veja, a seguir, a lista dos dez últimos vencedores.

- 2025: María Corina Machado (Venezuela)

O Comitê Norueguês do Nobel concedeu o prêmio nesta sexta-feira à líder da oposição venezuelana María Corina Machado, que vive na clandestinidade, por sua defesa "incansável" da democracia contra o governo "brutal" de Nicolás Maduro.

- 2024: Nihon Hidankyo (Japão)

A Nihon Hidankyo, uma instituição que reúne sobreviventes dos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki em 1945, ganhou o prêmio por "seus esforços para promover um mundo sem armas nucleares e por demonstrar, por meio de depoimentos, que armas nucleares nunca devem ser usadas novamente".

- 2023: Narges Mohammadi (Irã)

A defensora iraniana dos direitos das mulheres Narges Mohammadi, presa no Irã, recebeu o prêmio "por sua luta contra a opressão das mulheres no Irã e por sua luta para promover os direitos humanos e a liberdade para todos". 

- 2022: Ales Bialiatski (Belarus), Memorial (Rússia) e o Centro pelas Liberdades Civis (Ucrânia)

O comitê premiou o ativista bielorrusso e essas duas organizações "por seus esforços impressionantes em documentar crimes de guerra, violações de direitos humanos e abusos de poder".

- 2021: Maria Ressa (Filipinas/Estados Unidos) e Dmitri Muratov (Rússia)

Os jornalistas foram consagrados "por seus esforços para preservar a liberdade de expressão, que é uma condição prévia para a democracia e uma paz duradoura". 

- 2020: Programa Mundial de Alimentos (PMA)

A agência da ONU recebeu o Prêmio Nobel por "seus esforços no combate à fome, sua contribuição para melhorar as condições de paz em zonas de conflito e por promover esforços para evitar que a fome se torne uma arma de guerra".

- 2019: Abiy Ahmed Ali (Etiópia)

Abiy Ahmed Ali, então primeiro-ministro etíope, pela reconciliação entre seu país e a Eritreia. 

- 2018: Denis Mukwege (RD Congo) e Nadia Murad (Iraque)

O ginecologista Denis Mukwege (República Democrática do Congo) e yazidi Nadia Murad, por seus esforços para acabar com o uso da violência sexual como arma de guerra. 

- 2017: Campanha Internacional para Abolir Armas Nucleares (ICAN)

A ICAN foi reconhecida por sua luta para abolir armas nucleares em todo o mundo.

- 2016: Juan Manuel Santos (Colômbia)

O ex-presidente colombiano recebeu a mais alta condecoração por ter contribuído para acabar com meio século de guerra interna na Colômbia.

jll/st/sag/meb/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar