China anuncia tarifas portuárias especiais a barcos vinculados aos EUA

As tarifas serão cobradas nos portos chineses a partir de 14 de outubro, informou o Ministério dos Transportes chinês em um comunicado.

A China anunciou, nesta sexta-feira (10), que aplicará "tarifas portuárias especiais" a barcos operados ou construídos pelos Estados Unidos, após Washington ter anunciado em abril que imporá taxas aos barcos vinculados à China.

Espera-se que, nesse dia, entre em vigor a cobrança de tarifas semelhantes sobre navios de construção e operação chinesa que chegarem aos Estados Unidos.

Os barcos deverão pagar 56 dólares (299 reais) por tonelada líquida até o mês de abril, quando a tarifa aumentará para 89 dólares (476 reais). Depois, as taxas subirão anualmente.

As "tarifas portuárias especiais" serão aplicadas à viagem de cada embarcação à China - não a cada porto individual - e nenhum barco será taxado mais de cinco vezes ao ano, especificou o Ministério.

Um porta-voz dessa pasta disse que os impostos de Pequim são uma "medida legítima para salvaguardar os direitos e interesses legais das empresas de transporte marítimo chinesas".