Cessar-fogo entre Israel e o Hamas entra em vigor em Gaza

O Exército israelense anunciou, nesta sexta-feira (10), que o cessar-fogo em Gaza entrou em vigor às 09h GMT (6h00 em Brasília) após o acordo com o movimento islamista palestino Hamas, o qual deve permitir a libertação dos reféns dentro de um prazo de 72 horas. "A partir deste meio-dia, as tropas começaram a se posicionar ao longo das (...) linhas de retirada, em preparação para o acordo de cessar-fogo e para o retorno dos reféns", indicou o Exército em comunicado.

O texto especificou, no entanto, que "as tropas do Comando Sul (...) continuarão eliminando qualquer ameaça imediata" e alertou que algumas áreas ainda são "extremamente perigosas" para a população. Momentos depois de o Exército fazer seu anúncio oficial, milhares de moradores de Gaza começaram a caminhar rumo ao norte da Faixa, conforme imagens captadas pela AFP. A Cidade de Gaza e seus arredores foram palco, nos últimos meses, de uma operação especialmente intensa do Exército israelense, que afirmou querer eliminar os remanescentes do movimento islamista Hamas. O cessar-fogo e a libertação dos reféns estão previstos no acordo aprovado na quinta-feira após quatro dias de negociações indiretas no Egito entre Hamas e Israel, em guerra há dois anos.

O acordo baseia-se em um plano de 20 pontos anunciado no final de setembro pelo presidente americano, Donald Trump, que afirmou que planeja viajar ao Oriente Médio neste domingo. - Retirada israelense - "As forças israelenses retiraram-se de várias zonas da Cidade de Gaza", no norte da Faixa, disse pouco antes à AFP Mohamed al Mughayyir, da Defesa Civil, força de resgate que opera sob a autoridade do Hamas.

O responsável acrescentou que veículos do Exército também se retiraram de várias partes da cidade de Khan Yunis, no sul. Moradores de várias áreas da Faixa de Gaza confirmaram à AFP que o Exército israelense parecia ter se retirado das posições que haviam ocupado na quinta-feira. Uma porta-voz do governo israelense, Shosh Bedrosian, afirmou que as tropas recuarão até a "Linha Amarela", a uma distância de entre 1,5 e 3,5 km das fronteiras do território palestino, como parte do plano proposto por Trump.

Durante esta primeira parte do processo de retirada, o Exército controlará aproximadamente 53% da Faixa de Gaza. Mughayyir afirmou que, durante a retirada e antes do cessar-fogo, houve confrontos no território, com várias mortes. "Os disparos ainda não pararam. O Exército israelense também atacou agentes municipais de Gaza ao norte do bairro de Sheikh Radwan", matando um trabalhador, afirmou Mughayyir.